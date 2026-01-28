«Бенфика» — «Реал»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Португалии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Реал».

Ставка: «Реал» не проиграет и обе забьют за 2.17.

«Жозе Моуринью, которого, по слухам испанской прессы и инсайдеров, так хочет вернуть в мадридский клуб Флорентино Перес, сыграет против «сливочных».

«Реал» при Арбелоа задвигался, как будто задышал полной грудью. Команда выиграла важный матч в чемпионате у «Вильярреала» 2:0, хотя сопернику позволили создать немало, и Куртуа где-то подтащил. Но 6:1 до этого с «Монако» — это выглядит очень солидно. Килиан Мбаппе в огне, забивает в каждом матче и действует крайне уверенно. Вернулся Браим Диас, со скамейкой сейчас у «Реала» всё неплохо, и видно, что команда почувствовала уверенность.

По «Бенфике» можно сказать, что они проиграли «Ювентусу» в предыдущем туре 0:2 и пока находятся вне зоны плей-офф. Руй Кошта не очень доволен тем, как работает Моуринью, ведь «Бенфика» не лидирует в чемпионате Португалии — там оторвался «Порту», а вторым идёт «Спортинг». Но португальцы играют дома, а на стадионе «Эштадиу да Луш» они могут наказать абсолютно любого. Учитывая, что «Реал» в защите действует не всегда надёжно, у Моуринью наверняка заготовлены свои капканчики для мадридцев. Жозе отлично знает ДНК и психологию «Реала», так что ждём от него сюрпризов.

Мой прогноз: «Реал» не проиграет и команды обменяются забитыми мячами. В Лиссабоне «Бенфика» забивает часто, и там есть кому это делать», — приводит слова Генича «РБ Спорт».