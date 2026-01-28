«Бенфика» — «Реал»: прогноз Романа Гутцайта на встречу Лиги чемпионов в Лиссабоне

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Бенфика» — «Реал».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.05.

«Мы с вами дождались этого момента — последний тур Лиги чемпионов. Все матчи пройдут в одно время, и до самого конца остается неясным, кто выйдет напрямую, кто попадет в плей-офф, а кто вообще завершит турнир. В том числе под вопросом судьба «Бенфики» которая в этом туре принимает мадридский «Реал» — команду, с которой её главный тренер когда-то становился чемпионом и показывал выдающийся по результативности футбол.

Мадридский «Реал» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов чувствует себя достаточно уверенно, и в большей степени победа в этой встрече нужна именно «Бенфике». В прошлом туре лиссабонцы уступили «Ювентусу», хотя по игре не заслуживали поражения и как минимум на один забитый мяч могли рассчитывать. До этого был очень мощный матч против «Наполи», который «Бенфика» сумела выиграть. В целом, команда выглядит конкурентоспособной и способной навязать борьбу даже такому сопернику, как мадридцы.

Если говорить о характере встречи, то основной акцент, на мой взгляд, сместится на второй тайм. Чем ближе будет финальный свисток, тем выше станет необходимость для «Бенфики» рисковать и идти вперёд. В то же время и мадридский «Реал» вряд ли сможет играть пассивно, особенно если ситуация в матче или в таблице будет требовать от него активных действий, чтобы сохранить место в топ-8 и избежать дополнительного раунда плей-офф.

Есть и статистическое наблюдение, которое укладывается в этот сценарий. В последних матчах мадридский «Реал» регулярно прибавляет после перерыва, и второй тайм у команды получается заметно результативнее первого. В решающем туре, при высокой турнирной мотивации обеих сторон, этот фактор может сыграть ключевую роль», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».