«ПСЖ» — «Ньюкасл»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов в Париже

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Ньюкасл».

Ставка: ничья за 4.78.

«Вроде бы «ПСЖ» — фаворит, потому что играет дома, последний матч выиграл и вообще на своём поле выглядит очень уверенно. Дома они чувствуют себя комфортно, много владеют мячом, стараются контролировать игру и навязывать сопернику свой темп. Но соперник — «Ньюкасл» — типичная английская команда, которая бьётся до последней минуты и умеет играть на результат. Такие соперники для «ПСЖ» всегда были максимально неудобными.

Думаю, в этом матче «Ньюкасл» не уступит, даже несмотря на то что «ПСЖ» играет дома и, скорее всего, будет действовать первым номером. Парижане станут больше атаковать, держать мяч, но «Ньюкасл» умеет играть в таких условиях. Эта команда хорошо обороняется, терпит, навязывает борьбу и не даёт сопернику спокойно вскрывать защиту. Именно с такими командами у «ПСЖ» регулярно возникают проблемы — когда соперник не раскрывается и ломает ритм игры.

Мне кажется, «Ньюкасл» создаст «ПСЖ» серьёзные сложности и сможет забить. Но и «ПСЖ» свой мяч найдёт за счёт класса. Много голов здесь всё же не жду — английская команда, вероятно, сыграет от обороны, компактно и строго. Поэтому жду здесь боевую ничью, где-то 1:1. Не вижу здесь явного перевеса — две сильные и организованные команды, которые в итоге разойдутся миром», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».