«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 4.89.

«Шестое «зелёное дерби» в сезоне. Четыре из пяти предыдущих закончились в пользу Казани. Оно и неудивительно — «Ак Барс» уверенной поступью идёт по регулярному чемпионату. Скорее даже казанцы просто допускают гораздо меньше ошибок, чем их конкуренты, которые чаще теряют очки. Конечно, «Ак Барс» по стабильности и уровню хоккея далёк от магнитогорского «Металлурга». Ну, а кто, собственно, к нему сейчас среди команд КХЛ близок?

«Ак Барс» неожиданно в прошлом матче уступил дома «Сибири». В последнее время именно новосибирцы стали грозой авторитетов, обыграв и казанцев, и магнитогорцев. «Салават Юлаев» в новых собственных реалиях выжил. Да и вообще-то уже оторвался от девятого места на 13 очков, что практически на 100% гарантирует попадание команде Виктора Козлова в плей-офф. Уфимцы после возвращения Шелдона Ремпала просто расцвели и уже находятся на шестой строчке Восточной конференции.

В предстоящем матче «Салавату Юлаеву» важно в последнем дерби сезона громко хлопнуть дверью. Избитое выражение, но больно оно подходит под ситуацию в условной серии уфимцев и казанцев. Кстати, вообще не исключено, что команды пересекутся уже в первом раунде плей-офф. Может, это будет проверка или пристрелка для обоих? «Салават Юлаев» сейчас идёт на взлёт. «Ак Барс» выглядит тяжелее по сравнению с более ранними рандеву с Уфой», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».