«Спартак» — «Лада»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Лада».

Ставка: победа «Спартака» и ТБ 5.5 за 2.30.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 января 2026, среда. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

«Очевидно, что команды, пересекающиеся между собой в этом матче, по-разному рассматриваются зрителем с точки зрения рейтинга условной силы. «Лада» претендует на попадание в плей-офф только математически. Это в некотором смысле даёт возможность тольяттинцам действовать раскрепощённо. Иногда это помогает, иногда — нет. Многое же ещё зависит от той команды, которая находится напротив подопечных Павла Десяткова. В этот раз это московский «Спартак», который совершенно неожиданно расстался в часы дедлайна с Тоддом, набравшим 36 очков за 44 матча в составе красно-белых. Вместо него из Казани приедут Биро и Князев. Вряд ли они станут полноценной заменой канадцу, но зато есть уже отличившийся за «Спартак» Даниил Гутик.

По составу москвичи точно предпочтительнее тольяттинцев. Не всегда такие подробности действительно влияют на состояние дел на льду, потому что каждый матч сам в себе. Однако сейчас «Спартаку» нужны очки после досадного поражения от ярославского «Локомотива». Там красно-белые были ничем не хуже соперника, но уступили в мелочах. «Лада» совсем недавно имела серию из трёх побед, но затем как-то буднично в неплохой по хоккейным меркам игре с «Динамо» уступила.

«Спартак» Жамнова, как всегда, живёт волнами: то отлив, то прилив по очкам. Сейчас та стадия бурления красно-белых морей, когда «Спартак» способен спокойно обыгрывать соперника ниже классом, забрасывая на двоих достаточно много шайб», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».