«Наполи» — «Челси»: прогноз Александра Мостового на игру 8-го тура Лиги чемпионов в Италии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Челси».

Ставка: ничья за 3.64.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очень интересная игра — «Наполи» против «Челси». И интересна она прежде всего тем, что мы смотрим на таблицу и видим: «Наполи» сейчас находится на 25-м месте. Это, конечно, неожиданно и непривычно для команды такого уровня. С другой стороны, если посмотреть на «Челси», то они вроде бы недалеко от восьмёрки, и тоже понимают, что каждый матч сейчас имеет значение. Поэтому здесь и та, и другая команда будут играть максимально жёстко, что называется, не на жизнь, а на смерть.

При этом формально «Челси» уже вышел дальше, но это не значит, что можно играть спустя рукава. Для «Наполи» ситуация вообще принципиальная. Им сейчас, как говорится, кровь из носа нужно показать характер. Тем более, что совсем недавно они получили болезненное поражение от «Ювентуса». После таких матчей внутри команды всегда много вопросов, много нервов, и не всегда понятно, как футболисты отреагируют в следующей игре.

Поэтому здесь я не удивлюсь вообще ничему. Матч может сложиться по-разному. Может быть аккуратная игра с минимумом риска, а может, наоборот, открытый футбол с моментами. Вполне возможен ничейный результат, потому что обе команды будут осторожничать. Но также не исключаю, что кто-то выиграет в один мяч, просто за счёт одного удачного эпизода. Такой матч, где всё решают детали. Но всё-таки склоняюсь ближе к ничейному результату», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

