БК Леон предлагает клиентам досрочную выплату выигрыша

Следить за ходом матчей становится ещё интереснее: специальное предложение «Досрочная выплата» от БК Леон может позволить болельщикам насладиться выигрышем ещё до финального свистка. Принцип прост: если выбранная команда уверенно ведёт в счёте, то пари рассчитывается досрочно, независимо от итогового результата встречи.

Фото: БК Леон

Условия участия

Чтобы претендовать на «Досрочную выплату», необходимо заключить пари в прематче на исход в основное время футбольных и хоккейных событий.

В футболе ранний расчёт происходит, если выбранная команда ведёт с разницей в два мяча, а в хоккее – при преимуществе в три шайбы. После этого пари считается выигрышным автоматически, даже если соперник сумеет сократить отставание. Бонусная опция доступна для матчей Кубка России, ведущих футбольных лиг Европы, а также игр в рамках КХЛ, НХЛ и МХЛ.

Почему стоит участвовать?

Ранний расчёт позволит снизить градус напряжения, насладиться игрой любимой команды и, если она уверенно ведёт в счёте, получить выигрыш быстрее обычного. «Досрочная выплата» особенно удобна для любителей спорта, которые активно делают прогнозы и не хотят зависеть от непредсказуемых развязок.

Специальное предложение от БК Леон придаст просмотру матчей дополнительную динамику, превращая лидерство команды в реальное преимущество для её болельщиков.

Реклама 18+. Рекламодатель: ООО «Леон» ИНН: 7707760834. Источник информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей — сайт Leon.ru. Срок акции: с 12:00 МСК 23.12.2025 по 23:59 МСК 31.12.2026.