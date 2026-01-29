Скидки
«Амур» — «Автомобилист»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Комментарии

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Автомобилист».

Ставка: ТБ 5 за 1.82.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2026, четверг. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эти команды только что сыграли 26 января в Екатеринбурге, где «Автомобилист» победил 4:2. По содержанию матч был показательный: «Амур» местами был даже активнее, создавал моменты и владел инициативой, но упирался в старую проблему — реализацию.

«Автомобилист» забрал матч за счёт качества первых звеньев и эпизодов. Спронг заработал три балла по результативности (2+1), а Заварухин при этом остался недоволен, но отдельно отметил, как Спронг создал гол.

Теперь серия переезжает в Хабаровск — и это важный момент. «Амуру» нужно цепляться дома (у команды девять поражений подряд), а «Автомобилисту» в таких матчах часто хватает класса, чтобы наказать за ошибки и прагматично довести дело до победы. При этом сценарий снова просится через моменты: «Амур» играет живо, но рискует, «Автомобилист» же отвечает мастерством и контратаками, плюс возможны удаления и гол в пустые в концовке.

Жду результативной игры: «Амур» будет лезть вперёд, а «Автомобилист» получит свои шансы за счёт качества лидеров. Шайб мы здесь должны увидеть предостаточно», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

