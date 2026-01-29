«Сибирь» — «Динамо» Минск: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Сибири» с форой (+1.5) за 1.81.

Фонбет Чемпионат КХЛ 29 января 2026, четверг. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область — Динамо Мн Минск

«У этой пары в сезоне уже есть одна «зарубка», которую сложно забыть, — 12 ноября в Минске «Динамо» уничтожило «Сибирь» 7:0. Тогда всё развалилось у гостей уже по ходу игры, а послематчевый фон получился не менее громким: Вячеслав Буцаев на пресс-конференции сорвался в перепалку с журналистом, говорил про «раскольников» и прямо признавал, что команда не работает и ищет оправдания. Сейчас Буцаев уже не тренер, но такой матч — это память, которая остаётся у клуба и у игроков надолго. И для домашней «Сибири» это как раз тот случай, когда мотивация не требует лишних слов.

Тем более что нынешняя «Сибирь» возвращается домой в очень хорошем состоянии. Да, выезд начался с 0:2 в Екатеринбурге, но дальше новосибирцы выдали мощный рывок: победы над «Металлургом», «Ак Барсом» и «Торпедо» — причём Нижний закрыли той самой огненной концовкой. По таблице на момент подготовки прогноза команда уже уверенно держится в зоне плей-офф Востока: 51 матч и 47 очков, отрыв от девятого места — восемь баллов. То есть это уже не «Сибирь» образца ноябрьского провала, а команда, которая поймала темп и вернула себе уверенность.

Минское «Динамо» тоже едет не в идеальной тишине: свежая осечка дома с «Салаватом» в овертайме плюс шум вокруг коммуникации в руководстве. Но важно, что внутри клуба публично сказали, что всё улажено и команда идёт дальше единым кулаком. По качеству состава Минск всё равно остаётся одним из самых неприятных соперников: темп, давление, спецбригады и умение прибавлять по ходу матча — всё на месте. И именно поэтому здесь логика простая: матч вряд ли будет лёгким для хозяев, но «Сибирь» сейчас в той форме, чтобы не отдавать игру без борьбы и цепляться за результат дома.

Жду плотной встречи, где «Сибирь» будет играть максимально от себя и с правильной злостью, а Минск — давить темпом и классом. В такой конфигурации вариант через фору хозяев выглядит самым здравым», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».