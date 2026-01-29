«Сочи» — «Шанхайские Драконы»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ 29 января

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Шанхайские Драконы».

Ставка: победа «Шанхая» за 1.99.

«В «Шанхае» могли в дедлайн неплохо заработать на своих лидерах, в частности на Кевине Лабанке. Но только недавно в клубе появился новый главный тренер Митч Лав, который поведёт «драконов» и в следующий сезон. Да и в клубе хотят перестать ассоциироваться с «Куньлунем», который под дедлайн мог торговать игроками — амбиции у «Шанхая» очень серьёзные.

Для «Сочи» дедлайн вряд ли мог что-то изменить — южане откровенно доигрывают сезон. Но и распродажу в клубе устраивать не стали, хотя, например, к нападающему Тимуру Хафизову был серьёзный интерес со стороны ЦСКА. Команда Дмитрия Михайлова может цеплять отдельные матчи как, например, это получилось в Санкт-Петербурге со СКА, но глобально «Сочи» уже давно не решает турнирных задач. Что-то должно было измениться в межсезонье, однако поговаривают, что финансирование вряд ли будет увеличено, а значит, и «Сочи» наверняка останется на том же уровне.

На этой неделе команды проведут между собой три матча, и в первом из них в Сочи «драконы» одержали убедительную победу (6:1). Главным героем можно назвать нападающего гостей Троя Джозефса, сделавшего дубль и отдавшего одну результативную передачу. Также три ассистентских очка набрал хорватский нападающий Борна Рендулич. Думаю, и в предстоящей встрече фаворитом будет именно «Шанхай». Ставлю на уверенную домашнюю победу команды Митча Лава», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».