«Бетис» — «Фейеноорд»: прогноз Анатолия Катрича на матч Лиги Европы
Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Лиги Европы «Бетис» — «Фейеноорд».
Ставка: победа «Бетиса» за 1.59.
Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Не начался
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
«Предстоящий матч между «Бетисом» и «Фейеноордом» — это поединок команд с разными задачами. Испанцы, несмотря на ряд травм ключевых игроков (Амрабат, Иско, Антони и Рикельме), демонстрируют хорошие результаты на своём поле и понимают важность победы для прямого попадания в восьмёрку. «Фейеноорд» под руководством Робина ван Перси будет играть в атаку в надежде запрыгнуть на 24-ю строчку, что может сыграть только на руку организованным хозяевам. Учитывая фактор родных стен и мотивацию севильцев, вижу здесь логичную победу хозяев», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».
