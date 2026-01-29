«Бетис» — «Фейеноорд»: прогноз Анатолия Катрича на матч Лиги Европы

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Лиги Европы «Бетис» — «Фейеноорд».

Ставка: победа «Бетиса» за 1.59.

«Предстоящий матч между «Бетисом» и «Фейеноордом» — это поединок команд с разными задачами. Испанцы, несмотря на ряд травм ключевых игроков (Амрабат, Иско, Антони и Рикельме), демонстрируют хорошие результаты на своём поле и понимают важность победы для прямого попадания в восьмёрку. «Фейеноорд» под руководством Робина ван Перси будет играть в атаку в надежде запрыгнуть на 24-ю строчку, что может сыграть только на руку организованным хозяевам. Учитывая фактор родных стен и мотивацию севильцев, вижу здесь логичную победу хозяев», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».