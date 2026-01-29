«Панатинаикос» — «Рома»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч общего этапа Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги Европы «Панатинаикос» — «Рома».

Ставка: победа «Ромы» 2:0 за 7.20.

«Заключительный тур в Лиге Европы, встречаются «Панатинаикос» (11 очков в активе, 10 голов забито и восемь пропущено), который уже вышел в 1/16 финала, и «Рома», которой, наверное, будет достаточно ничьей, чтобы сразу выйти в 1/8 (15 очков, 12 забито и пять пропущено). Учитывая такой расклад, сразу же предложу один из вариантов для прогноза — «Панатинаикос» не забьёт. Результат матча для хозяев не важен, а «Рома» очень мало пропускает.

В 6-м туре ЛЕ в середине декабря на своём поле греки не смогли забить «Виктории», целый час играя в большинстве (на 32-й минуте был удалён игрок гостей), а в последнем туре греческого чемпионата не смогли распечатать ворота «Атромитоса», идущего на 10-м месте. «Панатинаикос» не блещет результатами во внутреннем чемпионате (пятое место и 18 очков от первого места, и девять — от четвёртого).

Ещё один вариант — победа «Ромы» и тотал меньше 3.5. Повторюсь, результат для хозяев не важен, да и состав гостей намного сильнее, даже если римляне выйдут не в оптимальном сочетании. А так и будет, потому что несколько игроков римлян на травме, впрочем как и у хозяев. Всех перечислять не буду, но их много с обеих сторон.

А мой вариант на точный счёт — победа «Ромы» — 2:0. Уверен, «Рома» победит, а также не пропустит. И чуть-чуть статистики. В шести последних матчах римляне одержали четыре победы, и все со счётом 2:0! Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».