«Ноттингем Форест» — «Ференцварош»: прогноз Александра Елагина на матч Лиги Европы

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги Европы «Ноттингем Форест» — «Ференцварош».

Ставка: два-три гола в матче за 2.03.

«29 января, четверг — второй большой день футбольной Европы. После 18 матчей 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА команды были разделены на «живых и мёртвых»: восемь — напрямую в 1/8 финала, 16 — в стыки за право сыграть в 1/8, остальные 12 — вылетают до следующего сезона. Теперь на очереди Лига Европы. Те же 18 матчей в одно время — большинство пройдут уже в статусе товарищеских, однако несколько игр, в том числе та, о которой пойдет речь, всё же сохраняют турнирную интригу.

«Ноттингем Форест», занимающий 16-е место с 11 очками (три победы, две ничьи, два поражения, мячи 11:7), принимает легенду венгерского футбола — «Ференцварош». Для венгерского клуба нынешний сезон 49-й в еврокубковой истории. 36-кратный чемпион Венгрии идёт на седьмом месте общего этапа Лиги Европы, набрав 15 очков, и практически обеспечил себе место в топ-8. Прелесть новой формулы турнира в том, что почти все команды с четвёртого по 26-е место могут как напрямую попасть в 1/8 финала, так и свалиться в стыки или вовсе вылететь.

«Ференцварош» — одна из трёх команд турнира, наряду с «Фрайбургом» и «Викторией», которые до сих пор не проиграли ни одного матча. Венгры демонстрируют отличную выездную форму, они не проигрывали в 20 последних гостевых встречах, а все свои шесть поражений в сезоне потерпели исключительно дома. В 7-м туре Лиги Европы «Ференцварош» сыграл вничью с «Панатинаикосом» на своём поле — 1:1. «Ноттингем Форест» в прошлом туре проиграл в Браге — 0:1, пропустив гол через 55 секунд после нереализованного пенальти, а в компенсированное время остался без Эллиота Андерсона, удалённого за разговоры с арбитром.

Победа в этом матче обязательна для англичан — она гарантирует выход как минимум в стыки, тогда как прямое попадание в 1/8 финала будет зависеть от результатов других встреч. Фактор своего поля, поддержка трибун и высокая мотивация делают «Ноттингем Форест» фаворитом, однако, учитывая форму «Ференцвароша», логичнее отталкиваться от варианта через голы», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».