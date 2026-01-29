«Лилль» — «Фрайбург»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги Европы во Франции

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Лилль» — «Фрайбург».

Ставка: ничья за 3.64.

«Лилль» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы дома обыграл «Бранн», а затем отправился в Рим и одержал вторую победу с минимальным счётом над «Ромой». Тем неожиданнее было поражение от ПАОКа на своём поле 3:4, а дальше французы проиграли второй матч подряд — 0:1 в Белграде «Црвене Звезде». Так и чередует «Лилль» успешные матчи и неудачные: 4:0 дома против загребского «Динамо», а также 0:1 в Швейцарии с «Янг Бойз». В прошлом туре французы гостили в Испании и играли в Виго против «Сельты». Оливье Жиру забил, но к тому моменту испанцы уже вели в два мяча, и этот гол ни на что не повлиял — поражение «Лилля» 1:2.

«Фрайбург» в групповом этапе Лиги Европы стартовал с домашней победы над швейцарским «Базелем» 2:1, а дальше отправился в Италию на матч против «Болоньи». Команды обменялись голами и поделили очки. Затем «Фрайбург» одержал ещё две победы: сначала немцы дома переиграли «Утрехт» из Нидерландов, а затем в выездном матче — французскую «Ниццу». Визит в Чехию победы не принёс, но и ничья 0:0 — неплохой результат, особенно вкупе с успехами в следующих турах: сначала дома над «Зальцбургом», а затем в гостях над «Маккаби» из Тель-Авива.

«Фрайбург» перед последним туром занимает третью строчку, но пока не гарантировал себе прямую путёвку в 1/8 Лиги Европы. «Лилль» идёт на 21-й позиции, но в случае поражения может откатиться за пределы зоны плей-офф и оказаться за бортом турнира. Ничья наверняка устроит обе команды, поэтому я поверю именно в такой исход», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».