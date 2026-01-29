«Авангард» — «Трактор»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Омске

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Трактор».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.95.

«Авангард» в последних пяти матчах выиграл пять раз. Сколько угодно можно говорить про методы Ги Буше и про неприметность хоккея, который он ставит, но это всё чаще даёт результат. «Авангард» по потерянным очкам уверенно идёт вторым на Востоке, уступая только безошибочному «Металлургу». Магнитогорцы как раз в своём прошлом матче одолели будущего соперника омичей — челябинский «Трактор».

У коллектива Евгения Корешкова иногда виден свет в конце тоннеля, но при таком разыгравшемся «Салавате Юлаеве» не видать даже шестого места, да и «Сибирь» уже рядом. При этом «Трактор» прекрасно понимает, что плей-офф практически гарантирован. Команда действует прагматично, решает задачи на дистанции и не стремится прыгать выше головы, сохраняя ресурсы. Но против нынешнего «Авангарда», который стабильно наказывает за ошибки и уверенно реализует моменты, даже небольшой провал может стоить результата.

Противостояния «Авангарда» и «Трактора» в этом сезоне — это про голы и открытый хоккей. Команды не закрываются, активно идут вперёд и не боятся играть первым номером. Хочется верить, что и в этот раз они не станут ломать сложившуюся традицию. К хорошему быстро привыкаешь», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».