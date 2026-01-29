Скидки
«Штутгарт» — «Янг Бойз»: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги Европы в Германии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Штутгарт» — «Янг Бойз».

Ставка: гол Ундава за 1.87.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Не начался
Янг Бойз
Берн, Швейцария
«Штутгарт» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы стартовал на своём поле с «Сельтой» и с минимальным преимуществом одержал победу. Дальше немцы отправились в Швейцарию и проиграли «Базелю» (0:2). После неудачи «Штутгарт» вновь играл в гостях, на сей раз в Турции, где снова уступил, но теперь уже «Фенербахче». В 4-м туре немцы дома принимали «Фейеноорд» и одержали победу без особых проблем. Дальше не повезло другой нидерландской команде — «Гоу Эхед Иглс» принимал «Штутгарт», гости легко разгромили соперника. В 6-м туре немцы играли дома, матч с «Маккаби» получился простым — хозяева победили израильтян (4:1), а на прошлой неделе команда Хёнесса проиграла в Риме (0:2).

«Янг Бойз» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы принимали «Панатинаикос» и разгромно проиграли грекам (1:4). Дальше швейцарцы отправились в Румынию и там, в относительно равном матче, одержали победу над местным «Стяуа». Затем был и первый домашний успех — в гости к «Янг Бойз» пожаловал «Лудогорец» и уступил (2:3). Но следующий тур принес ещё одно разгромное поражение швейцарцам, на сей раз в гостях от ПАОКа. Во время пятого игрового дня команда гостила в Бирмингеме и проиграла 1:2, хотя счёт мог быть и крупнее. В 6-м туре футболисты «Янг Бойз» принимали французский «Лилль» и одержали неожиданную победу (1:0). На прошлой неделе в Швейцарию приезжал лидер — «Лион» — и увёз во Францию три очка.

«Штутгарт» уже точно вышел в плей-офф, но перед заключительным туром занимает 13-е место с 12 очками и всё ещё может оказаться в восьмёрке сильнейших. «Янг Бойз» располагается на 23-й строчке, в случае поражения с большой долей вероятности окажется за бортом турнира. При этом немцы играют дома, являются явными фаворитами, да и Ундав набрал роскошную форму. Поставим на его гол», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

