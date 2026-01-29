Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов после завершения общего этапа

Вчера в Лиге чемпионов завершился общий этап. По его итогам восемь команд прошли в 1/8 финала, ещё 16 сыграют в стыковых матчах, а худшие восемь завершили евросезон. Букмекеры принимают ставки на победителя турнира.

Фаворитом аналитики считают «Арсенал», который выиграл все матчи на общем этапе. Поставить на команду Микеля Артеты можно за 4.50. Шансы мюнхенской «Баварии» оценили в 5.50, подопечные Венсана Компани завершили общий этап вторыми.

На «Барселону» и «Манчестер Сити» предлагают котировку 8.00. И те и другие не без проблем, но всё же пробились в топ-8.

Шансы «Ливерпуля» и «ПСЖ» оценили в 10.00. Если мерсисайдцы завершили первую часть турнира третьими, то действующие чемпионы финишировали лишь на 11-й позиции и сыграют в стыковых матчах. Там же оказался и мадридский «Реал», на команду Альваро Арбелоа предлагают поставить за 12.00.

Вероятность чемпионства «Челси», ставшего шестым, оценили в 17.00, а на остальные команды котировки начинаются от отметки в 30.00. Меньше всего шансов аналитики дают «Брюгге», «Будё-Глимт» и «Карабаху», на любую из этих команд можно поставить за 300.00.

Жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов пройдёт в пятницу, 30 января.