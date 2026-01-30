«Шанхайские Драконы» — «Сочи»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Шанхайские Драконы» — «Сочи».

Ставка: победа «Шанхая» и ТБ 5.5 за 3.45.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 января 2026, пятница. 19:30 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ситуация реально уникальная: команды играют друг с другом третий матч подряд — прям мини-сериал. И уже видно, как эта история качается по настроению и по реализации. 26 января в Сочи «драконы» уверенно забрали матч 6:2, а вчера дома неожиданно уступили 1:2, хотя по игре не сказать, что развалились — просто снова не добили моменты и упёрлись во вратаря.

Вчерашний сценарий для «Шанхая» максимально неприятный: ошибки на ровном месте, пропущенная простая шайба, затем давление, но без нормальной конвертации моментов. Плюс важно, что это всё происходит на фоне кадровых нюансов: у «драконов» Рыбар травмирован, поэтому Лав продолжает доверять Тихомирову — и он действительно тащит, но, когда команда так часто дарит сопернику эпизоды, любой один подарок ломает весь матч.

«Сочи» же после четырёх поражений подряд наконец-то зацепился, и в таком бэк-ту-бэке это всегда добавляет уверенности: у них получилось выиграть через дисциплину, терпение и вратаря. Но в третьей игре подряд обычно решают не эмоции, а корректировки: «Шанхай» уже нашёл, где у «Сочи» вскрываются зоны (это показал матч на 6:2), и дома логично ждать ответки — с более злой, более собранной игрой и нормальной реализацией.

И да, тут я сделаю редкую для себя вещь — поверю чуйке. По логике можно было бы страховаться и идти от тоталов или индивидуалки, но ощущение такое, что «драконы» в третьем матче подряд просто обязаны выдать свой лучший отрезок и забрать игру с голами. Чего я жду от матча? Жду, что «Шанхай» прибавит в качестве завершения и заберёт инициативу с первых смен. Поэтому я пойду в чистый исход и результативный матч», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».