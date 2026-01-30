«Динамо» М — «Северсталь»: прогноз Дарьи Мироновой на игру регулярного чемпионата КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Динамо» М — «Северсталь».

Ставка: ТБ 5 за 1.65.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 января 2026, пятница. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

«Северсталь» где-то на своей волне и пытается кусаться с «Локомотивом» за первое место на Западе. Это удивительная ситуация, ведь бюджеты и возможности клубов находятся в разных вселенных. Можно и без звёздного состава бороться за лидерство, но насколько хватит сил? На данный момент череповчане вторые с 68 очками и 155:131 по голам, а динамовцы шестые с 60 очками и разницей по шайбам 139:131.

Три очные встречи в этом сезоне остались за «Динамо», но показали очень разные сценарии. Если в октябре в Череповце бело-голубые провели ровный матч (3:0), то в следующих двух результаты были кость в кость: 1:0 в овертайме в гостях и 5:4 по буллитам. «Северсталь» подбирается к сопернику. У динамовцев есть крепкие именитые исполнители, но, как показывают результаты, многое зависит от того, в чьих руках они находятся, и от системы. Но есть и другая новость для гостей — дальше им придётся справляться без некогда лидера Кирилла Пилипенко.

Между командами есть схожий тренд — обе чередуют победы и поражения. Но «Северсталь» всё делает масштабнее, и четыре встречи из пяти завершились с ТБ 5.5. Динамовцы подходят к неудобной встрече с двумя победами в восьми или с двумя в пяти. Даже в случае победы они не смогут приблизиться к топ-3.

С одной стороны, хозяева в фаворитах вечера по былым заслугам, с другой — их позиция в чемпионате на данный момент не так однозначна. Если гости намерены и дальше бороться за топовое место на Западе, им придётся напирать и быть более продуктивными против «Динамо». Жду в этой игре достаточное количество шайб», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».