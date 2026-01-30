«Спартак» — СКА: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ в Москве

Журналист Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Спартак» — СКА.

Ставка: ТМ 6 за 1.65.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 января 2026, пятница. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«В стане красно-белых одна хорошая новость за другой: главный тренер «Спартака» снова стал папой, а команде МХЛ вручили чемпионские перстни. После упорной борьбы и домашнего поражения 2:3 в овертайме от «Локомотива» москвичи задавили 6:2 «Ладу». Коростелев оформил дубль, а коллектив дважды забросил в большинстве. С одной стороны, соперники находятся в шаге друг от друга на Западе, с другой — их разделяют аж пять очков. У «Спартака» 58 очков и 149:151 по голам в 49 матчах, а у СКА — 53 очка и 135:132 в 48.

Петербуржцы, как и предполагалось, мало чего добились с Игорем Ларионовым по ходу сезона, а если судить по результатам, игроки не против бы и слить скандального тренера: пять поражений и полная апатия на установки Ларионова. Сначала от работы с первой командой отстранили помощников, а теперь на помощь прибудет Леонид Тамбиев. По стилистике специалиста ясно, что на красивый и атакующий хоккей надеяться не приходится. На радость СКА, ближайшие преследователи из «Шанхайских Драконов» отстают от них на восемь очков.

«Спартак» дважды одолел СКА: 2:1 на выезде и 3:1 — дома. За три очные встречи петербуржцы ни разу не смогли забросить в большинстве, красно-белые отличились по разу в первых двух играх. До попадания Ларионова на тренерский мостик СКА встречи с участием этих соперников выбивали крупные тоталы. У обоих коллективов есть общие черты — чередуют победы и поражения, плюс нестабильность.

СКА находится в депрессивном игровом состоянии, а красно-белые, наоборот, окрылены позитивными новостями. Учитываем и домашнее преимущество. СКА уже получил свои 0:6, будет более сфокусирован, хозяева также нацелены на результат и после победы 6:2 над «Ладой» будут хладнокровнее. Раз пригласили Тамбиева, жду побед на минималках», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».