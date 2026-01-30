«Локомотив» — «Лада»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ в Ярославле

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Лада».

Ставка: тотал «Лады» меньше 1.5 за 1.75.

«Локомотив» не был слишком активен перед дедлайном — в клубе предпочитают ставить на внутренние резервы. В этом сезоне у ярославцев слишком много плохих матчей: за время работы Игоря Никитина от такого мы уже отвыкли. Но, тем не менее, «Локомотив» всё равно идёт в числе лидеров Западной конференции, а кубковый опыт Игоря Никитина должен сыграть свою роль в предстоящем плей-офф.

Наибольшая заинтересованность среди игроков «Лады» на рынке была в центрфорварде Райли Савчуке — в частности, со стороны «Локомотива» и «Ак Барса». Но тольяттинцы не стали продавать канадца и рассчитывают сохранить его на следующий сезон. Первый год с новым спонсором в «Ладе» явно не задался — куча ошибок при комплектовании состава давно выбили команду из числа претендентов на плей-офф. Остаток регулярного чемпионата поможет тольяттинцам понять, с кем из нынешних хоккеистов можно идти дальше.

Ярославцы набирают ход, выиграв три матча подряд, при этом всё организованнее выглядит оборона команды Никитина — в этих трёх победных поединках «Локомотив» пропустил всего четыре шайбы. Причём среди соперников были ярко играющие в атаке «Спартак» и минское «Динамо». Так что ставлю на то, что «Лада» больше одного гола в Ярославле не забьёт», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».