«Динамо» М — «Северсталь»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ 30 января

«Динамо» М — «Северсталь»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ 30 января
Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» М — «Северсталь».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.45.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2026, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На самом деле это один из самых интересных матчей недели в КХЛ. Почему? Обе команды сейчас по-своему нестабильны. Однако если «Северсталь» нестабильна только в результатах, которые при этом оставляют череповчан в лидирующей группе Западной конференции, то динамовцы после празднования Нового года до сих пор не восстановились. Вячеслав Козлов и его штаб, думаю, сами не понимают, почему «Динамо» в одной встрече играет на уровне топовой команды нашей лиги, а в другой будто старается попасть в плей-офф.

«Северсталь» одержала важнейшую победу в Нижнем Новгороде, играя с командой, которая действительно на ходу. Череповец умеет вынимать из себя тогда, когда ситуация этого действительно требует. «Динамо» может радовать только одно: из последних пяти игр «Северстали» на выезде череповчане победили только в двух.

Ещё ведь и свежи воспоминания от предыдущего противостояния Череповца и бело-голубой Москвы. «Динамо» тогда спокойно вело за восемь минут до конца основного времени матча, а потом быстро упустило преимущество. Вряд ли такой спектакль мы увидим и в этот раз. Скорее будет так, как в двух предыдущих матчах этих двух команд. Заброшенных шайб будет немного, команды опустятся в хоккейную тактику», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

