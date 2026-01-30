«Чикаго» — «Коламбус»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Журналист Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Чикаго» — «Коламбус».

Ставка: победа «Коламбуса» в матче за 1.76.

«Единственный матч дня в НХЛ пройдёт в Чикаго между двумя аутсайдерами. Несмотря на три победы, «Коламбус» пока не улучшил турнирное положение: 10-е место на Востоке, 163:172 по голам, 24-20-7 по победам и поражениям, 19,8% реализация большинства и 50,5% выигранных вбрасываний. Это общие показатели, а детально — три поражения и две победы за пределами 60 минут на недавних выездах.

Чикагцы уже приучили нас к своей нестабильности и непрочности. Из сезона в сезон это команда, от которой мы ничего не ждём. Несмотря на летние перемены в составе и обновления в тренерском штабе, картина сильно не поменялась: 12-е место на Западе, 144:168 разность шайб, 21-23-9 по победам и поражениям, 19,9% реализация большинства и 47,7% выигранных вбрасываний. В восьми матчах у «Чикаго» лишь две победы, а единственной радостью на старте 2026 года стала новость о возвращении Коннора Бедарда в состав. Травма чуть притормозила лидера «Чикаго» и выбила из гонки бомбардиров НХЛ, но в целом ситуация неплохая: 20+29 в 40 играх. По домашним показателям коллектив болтается на дне НХЛ: 28-е место, 11-13-5, 73:83 шайбы и 18% реализация большинства.

У «Коламбуса» дела поинтереснее, и после внезапной смены главного тренера есть ожидания того, что «курточки» смогут вырулить в сторону плей-офф. До топ-8 в конференции им не хватает шести очков, но в их положении важнее следить за теми, кто давит со всех сторон. На Востоке у пяти команд 57 очков, а у 15-х «Дэвилз» — 56. С приходом нового наставника начались внутренние изменения, включая отправку на драфт отказов двух форвардов. Из-за плохой погоды команда пропустила матч с «Лос-Анджелесом», а значит, сохранила силы. Они понадобятся Кириллу Марченко (19+25), Дмитрию Воронкову (17+14), Егору Замуле (две передачи в девяти матчах) и Ивану Проворову (5+13 в 52).

«Чикаго» не выигрывал у «Коламбуса» с декабря 2022 года (5:2 дома). 10 очных встреч завершились с минимум пятью голами на двоих, и девять из них — с ТБ 5.5. «Коламбус» выглядит увереннее и прагматичнее. У гостей всё ещё сохраняются шансы на плей-офф, есть положительный вайб с новым тренером, а также в копилке три победы. Фаворит вечера очевиден», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».