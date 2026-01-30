«Эспаньол» — «Алавес»: прогноз Анатолия Катрича на матч Примеры

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Примеры «Эспаньол» — «Алавес».

Ставка: победа «Эспаньола» за 1.97.

«Да, у «Эспаньола» был небольшой спад в последних турах — всего одно очко в четырёх матчах. Но команда уже показала свой потенциал и амбиции в этом сезоне. На домашнем стадионе она обязана реабилитироваться перед своими фанатами и прервать эту серию. А гости — идеальный соперник для того, чтобы «Эспаньол» прервал свою неудачную серию: семь поражений подряд на выезде, они абсолютно худшая выездная команда лиги. Хозяева будут давить с первых минут и заберут свои три очка», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».