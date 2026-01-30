Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — СКА: ставки и коэффициенты на матч КХЛ 30 января

«Спартак» — СКА: ставки и коэффициенты на матч КХЛ 30 января
Комментарии

30 января в Москве «Спартак» примет СКА в рамках КХЛ. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2026, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 2.15, в то время как победа СКА оценивается в 2.88. Ничья и овертайм идут за 4.30.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.90, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.92. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

У этой пары уже есть чёткий рисунок очных игр нынешнего сезона: три встречи — три победы красно-белых. Причём две из них — в Санкт-Петербурге и обе максимально плей-оффные, со счётом 2:1. Ещё была домашняя победа москвичей со счётом 3:1.

В Западной конференции плотность такая, что любой микропровал может превратить финиш регулярки в натуральную нервотрёпку. У «Спартака» чуть больше полусотни очков, у СКА — в том же районе. Судя по всему, дальше будут делить между собой седьмую и восьмую строчки и пытаться не пустить к ним «Шанхайских Драконов».

Материалы по теме
«Спартак» — СКА. Чем ближе плей-офф, тем меньше голов
«Спартак» — СКА. Чем ближе плей-офф, тем меньше голов
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android