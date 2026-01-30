Скидки
Оборот легальных букмекеров в России составил 1,9 трлн рублей в 2025 году

Суммарный объём принятых ставок легальными букмекерами в России по итогам 2025 года достиг 1,9 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ). Этот показатель вырос на 8,4% в сравнении с 2024 годом.

При этом участники рынка считают, что он замедляется. Об этом говорит динамика: в 2024 году оборот букмекерской отрасли увеличился примерно на 40%, а в период с 2021 по 2024 год среднегодовые темпы роста превышали 60%.

По мнению экспертов, увеличение оборота обеспечивается в основном за счёт повышения активности существующей аудитории, маркетинга и программ лояльности, а приток новых игроков остаётся ограниченным.

