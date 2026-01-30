Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Эспаньол» — «Алавес»: прогнозы и ставки на матч Ла Лиги 30 января

«Эспаньол» — «Алавес»: прогнозы и ставки на матч Ла Лиги 30 января
Комментарии

30 января в матче 22-го тура испанской Примеры встретятся «Эспаньол» и «Алавес». Игра пройдёт на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Испания — Примера . 22-й тур
30 января 2026, пятница. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Алавес
Витория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Эспаньола» предлагается с коэффициентом 2.10. Победа «Алавеса» оценивается коэффициентом 4.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.05.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.22.

Материалы по теме
«Эспаньол» — «Алавес». Караул, из топ-5 Ла Лиги выселяют!
«Эспаньол» — «Алавес». Караул, из топ-5 Ла Лиги выселяют!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android