«Эспаньол» — «Алавес»: прогнозы и ставки на матч Ла Лиги 30 января
30 января в матче 22-го тура испанской Примеры встретятся «Эспаньол» и «Алавес». Игра пройдёт на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.
Испания — Примера . 22-й тур
30 января 2026, пятница. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Алавес
Витория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Эспаньола» предлагается с коэффициентом 2.10. Победа «Алавеса» оценивается коэффициентом 4.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.05.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.22.
