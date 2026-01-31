«Гамбург» — «Бавария»: прогноз Павла Яковлева на матч Бундеслиги

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч Бундеслиги «Гамбург» — «Бавария».

Ставка: тотал больше 3 угловых «Баварии» во втором тайме за 1.87.

«Бавария» является лидером чемпионата и имеет достаточно комфортный отрыв в очках от второго места. В Лиге чемпионов команда провела хороший матч с ПСВ, победив на выезде. А вот в последнем туре Бундеслиги команда потерпела болезненное поражение на «Альянц Арене» от «Аугсбурга». Думаю, что «Гамбургу» будет вдвойне тяжелее, так как мюнхенцы будут настроены побеждать.

У «Гамбурга» 14-я строчка, пять игр команда не выигрывает, да и пять очных встреч с «Баварией» заканчивались её победами. «Бавария» явный фаворит этой встречи.

Прогноз – индивидуальный тотал больше 3 угловых «Баварии» во втором тайме. В игре с ПСВ «Бавария» подала 5 угловых во втором тайме, в игре с «Аугсбургом» тоже 5, с «Юнионом» – 3, в матче с «Лейпцигом» – 7. Думаю, что в предстоящем матче она пробьёт этот тотал», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».