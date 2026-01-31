«Гамбург» — «Бавария»: прогноз Семёна Зигаева на игру Бундеслиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Бундеслиги «Гамбург» — «Бавария».

Ставка: ТБ 3.5 за 1.91.

«Последний тур первого круга в Бундеслиге «Гамбург» пропускал из-за погодных условий. Их домашний матч с «Байером» перенесли, и он будет сыгран весной. Второй круг команда открыла на своём поле, а в гости приехала «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Первый тайм прошёл с колоссальным преимуществом хозяев, они нанесли 15 ударов по воротам соперника, на что гости ответили лишь одним. После перерыва уже была более равная игра, но голов мы так и не дождались. Как и в прошлом туре в гамбургском дерби с «Санкт-Паули».

«Бавария» на этой неделе играла в Эйндховене в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, а соперником был местный ПСВ. Немцам эта встреча, по сути, ничего не давала, ведь они на тот момент уже гарантировали себе прямую путёвку в 1/8 финала. Нидерландцам же необходима была победа, чтобы оказаться в плей-офф. Первый тайм вышел равный, даже с небольшим преимуществом хозяев, но после перерыва гости включились в игру, забили дважды, а ПСВ ответил лишь одним голом и участие в турнире завершил. «Бавария» финишировала на второй строчке, одержав семь побед в восьми матчах.

«Гамбург» два последних матча сыграл «на ноль», хотя и сам тоже не забил, но против «Баварии» это вряд ли удастся повторить. Тем более мюнхенская команда в прошлом туре Бундеслиги неожиданно уступила «Аугсбургу», да ещё и на своём поле. Конечно, в такой ситуации «Бавария» захочет вновь мощно напомнить о себе во внутреннем первенстве. Да и в первом круге «Гамбург» проиграл 0:5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».