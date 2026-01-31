«Салават Юлаев» — «Торпедо»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Торпедо».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.13.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 января 2026, суббота. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Как же похорошел «Салават Юлаев» при Шелдоне Ремпале! По-моему, это просто-напросто очевидный факт. Канадец вернулся в Уфу по ходу нынешнего регулярного чемпионата и уже набрал 29 очков по системе «гол+пас» за 22 игры. Практически феноменальный показатель. Стоит только догадываться, сколько бы очков Шелдон набрал к этому моменту, если бы начал сезон именно в «Салавате Юлаеве».

Уфимцы круто сгоняли на выезд, забрав три победы из трёх возможных. И если успех в матче с «Сочи» был прогнозируемым, то победы в Минске и в матче-триллере в Казани точно не были очевидными до их начала. Но Виктор Козлов и его команда продолжают удивлять хоккейного зрителя. «Салават Юлаев» уже неплохо оторвался от «Трактора» и продолжает преследовать «Нефтехимик» в борьбе за пятую строчку Восточной конференции.

«Торпедо» в ожидании своего нового дома, но и старый до недавнего времени неплохо приносил очки, однако два обиднейших поражения от «Сибири» и «Северстали» подпортили впечатление от домашних встреч с «Шанхаем» и СКА. Нижний Новгород продолжает бороться за тройку на Западе. Для навязывания борьбы Минску, Череповцу и Ярославлю точно нужно побеждать.

Спрогнозировать победителя в этой игре будет крайне сложно. «Торпедо» показало неплохой результат на дистанции, а «Салават Юлаев» в последние два месяца просто прекрасен. Хочется, чтоб, как и в первой встрече команд в данном сезоне, в этом матче было много заброшенных шайб», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».