«Металлург» — «Динамо» Минск: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 5.5 за 3.40.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 января 2026, суббота. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Эта игра ещё в декабре казалась мне чем-то вроде скрытого финала — по потенциалу и по уровню команд. Но январь внёс свои коррективы: «Металлург» продолжает переть на максимальных оборотах, а Минск по ходу месяца заметно просел и по результатам, и по внутреннему фону.

В этом сезоне команды ещё не пересекались в официальных матчах. Из ближайшего — только августовская предсезонка в Минске, где «сталевары» выиграли 3:1, а Дмитрий Силантьев сделал дубль. Если смотреть глубже, то для Минска это вообще максимально неудобный соперник: в прошлом сезоне две победы «Металлурга» из двух — 4:1 дома и 2:0 в Минске, где Набоков сыграл «на ноль», в 2023-м — снова две победы Магнитки — 5:1 и 4:1. В КХЛ минчане последний раз обыгрывали «Металлург» ещё 2 февраля 2023 года — то есть почти три года назад. Такая история очень часто давит психологически: вроде бы можем, но каждый раз упираемся в стену.

По текущей форме разница тоже ощутимая. У «Динамо» в январе 11 матчей и 7 поражений — для команды Квартальнова это реально один из самых тяжёлых отрезков. Плюс был шум внутри клуба: какие-то разногласия в руководстве, которые пришлось тушить уже генеральному директору. Даже если официально всё нормально, такие вещи всё равно съедают концентрацию — особенно перед выездом к лидеру чемпионата.

«Металлург» на этом фоне выглядит гораздо мощнее: девять матчей в январе и всего одно поражение — тот самый матч с «Сибирью», где всё упёрлось в концовку и удаления. «Магнитка» сейчас выигрывает именно атакой: они много забивают, но при этом не выглядят командой, которая «бетонит» на 2:0 и закрывает игру. Наоборот — стиль часто провоцирует обмен моментами: сами давят, сами иногда дают сопернику шансы.

Поэтому мне здесь не хочется играть «сухой» исход или ждать чего-то типа 4:0. Минск, даже в неидеальном состоянии, почти наверняка найдёт свой гол — особенно если матч пойдёт в темпе. А «Металлург» дома точно будет хотеть показать себя: и статус, и лидерство, и банально желание закончить месяц ярко.

Жду открытой и результативной игры: «Металлург» будет давить и забивать своим темпом, а «Динамо» получит моменты на контратаках и за счёт того, что оборона «Магнитки» не про «закрыть насмерть». Это тот случай, когда я сознательно лезу в риск — не потому, что так надо, а потому, что сценарий реально просится под голевой матч», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».