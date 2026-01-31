«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч КХЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.83.

«Это очень хорошая игра — «Ливерпуль» против «Ньюкасла». Для меня это две достаточно равные по силам команды, хотя «Ньюкасл» сейчас располагается чуть ниже «Ливерпуля» в таблице. «Красные», в принципе, борются за Лигу чемпионов и могут побороться за четвёрку, если конкуренты сыграют неудачно.

Что касается соперника, то «Ньюкасл» — не подарок. Это крепкая команда, которая умеет хорошо обороняться и при этом способна качественно атаковать. Поэтому «Ливерпулю» в этом матче будет очень тяжело. Мне кажется, что в этом противостоянии вряд ли будет много забитых мячей, потому что не думаю, что «красные» сломя голову побегут забивать с первых минут. На мой взгляд, игра получится очень ровной. Максимально равной. Но, возможно, небольшой процент преимущества всё-таки будет у «Ливерпуля» за счёт того, что команда играет дома.

Я думаю, что «Ливерпуль», скорее всего, сможет забить один мяч, возможно, где-то в концовке, и довести матч до победы. Хотя будет очень тяжело. Но я бы всё-таки отдал эту очень непростую победу «Ливерпулю», потому что команда борется за Лигу чемпионов и в домашнем матче должна брать три очка», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».