Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ
Комментарии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч КХЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.83.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это очень хорошая игра — «Ливерпуль» против «Ньюкасла». Для меня это две достаточно равные по силам команды, хотя «Ньюкасл» сейчас располагается чуть ниже «Ливерпуля» в таблице. «Красные», в принципе, борются за Лигу чемпионов и могут побороться за четвёрку, если конкуренты сыграют неудачно.

Что касается соперника, то «Ньюкасл» — не подарок. Это крепкая команда, которая умеет хорошо обороняться и при этом способна качественно атаковать. Поэтому «Ливерпулю» в этом матче будет очень тяжело. Мне кажется, что в этом противостоянии вряд ли будет много забитых мячей, потому что не думаю, что «красные» сломя голову побегут забивать с первых минут. На мой взгляд, игра получится очень ровной. Максимально равной. Но, возможно, небольшой процент преимущества всё-таки будет у «Ливерпуля» за счёт того, что команда играет дома.

Я думаю, что «Ливерпуль», скорее всего, сможет забить один мяч, возможно, где-то в концовке, и довести матч до победы. Хотя будет очень тяжело. Но я бы всё-таки отдал эту очень непростую победу «Ливерпулю», потому что команда борется за Лигу чемпионов и в домашнем матче должна брать три очка», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Ливерпуль» — «Ньюкасл». Мохамед Салах исправляется
«Ливерпуль» — «Ньюкасл». Мохамед Салах исправляется
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android