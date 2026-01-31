«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Англии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл».

Ставка: обе забьют за 1.60.

«В турнирной таблице команды разделяют всего три очка. При этом «Ливерпуль» прилично затормозил — в пяти последних турах ни одной победы, а вот у «Ньюкасла» в январе всё шло весьма неплохо, единственное исключение — неудача в последнем туре в игре с «Астон Виллой». И «Ливерпуль», и «Ньюкасл» на данный момент за еврокубковой зоной, и предстоящий матч можно расценивать как игру не за три, а за целых шесть очков.

В среду «Ливерпуль» в отборочном этапе Лиги чемпионов на своём поле разгромил «Карабах» (6:0), а неделей ранее одолел «Марсель» на его поле (3:0), правда, между этими встречами в игре чемпионата неожиданно уступил «Борнмуту» (2:3), занимающему лишь 13-е место. «Ньюкасл», кстати, тоже между двумя матчами отбора Лиги чемпионов (победа над «Эйндховеном» дома (3:0) и ничья в гостях с «ПСЖ» (1:1)) уступил дома как раз «Астон Вилле» (0:2).

Обе команды будут играть на победу, однако лично я не исключаю вероятности ничейного исхода. Хотя, с другой стороны, статистика личных встреч делает очевидным фаворитом «Ливерпуль», который проиграл лишь однажды в 10 последних очных матчах. Чаще всего команды обмениваются голами. Думаю, что также будет и сейчас. Мой прогноз — обе забьют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».