«Эльче» — «Барселона»: прогноз Александра Мостового на матч Ла Лиги

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Эльче» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.94.

«Когда дело касается «Барселоны», вообще вопросов не возникает. Да, однозначно «Барселона» фаворит в этом матче. Сейчас команда удачно выступила, как всегда, в Лиге чемпионов, спокойно решила свои задачи, попала в восьмёрку, а дальше уже будет видно, как далеко она сможет добраться в плей-офф.

«Эльче» — команда, которая в целом неплохо смотрится, особенно если брать домашние матчи. Дома они стараются играть плотнее, аккуратнее, цепляться за каждый эпизод. Ясно, что у них будут какие-то свои микрошансы, возможно, на стандартах или после ошибок соперника. Но всё равно разница в классе здесь слишком заметна.

Думаю, что «Барселона», конечно, выиграет. Счёт будет где-то 1:3. Вряд ли это будет совсем лёгкая прогулка, но при этом контроль игры должен быть полностью за гостями. Даже если «Эльче» сумеет забить мяч, то для них это станет большим достижением, уже можно будет считать матч неплохим.

Поэтому здесь, на мой взгляд, бесполезно что-либо гадать или искать какие-то скрытые варианты. «Барселона» должна выигрывать на классе, спокойно, уверенно, без лишней нервозности, используя свои мастерство и опыт, и забирать этот матч как минимум с разницей в два мяча», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».