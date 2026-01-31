Скидки
«Эльче» — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Ла Лиги «Эльче» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.94.

Испания — Примера . 22-й тур
31 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Эльче
Эльче
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Последний раз «Барселона» проигрывала «Эльче» больше пятидесяти лет назад, в декабре 1974 года. Случилось это как раз на поле «Эльче» (1:0). С тех пор почти всегда сине-гранатовые побеждали, причём чаще всего с крупным счётом. В семи последних матчах каталонцы меньше двух мячей не забивали. Думаю, что и сейчас они забьют как минимум два.

С обороной у «Барсы» полный порядок — лишь два пропущенных мяча в пяти последних турах, правда, эти два гола обернулись поражением в последнем гостевом матче против команды «Реал Сосьедад» (1:2). А вот у «Эльче» в четырех последних турах — 9 пропущенных мячей и ни одной победы. В этом, 2026 году команда ещё ни разу не побеждала. И, судя по всему, серия продлится. «Барселоне» никак нельзя терять очки — «Реал» наступает на пятки.

При этом нужно отметить, что на своём поле в этом чемпионате «Эльче» проиграл лишь однажды — «Вильярреалу» (1:3). И случилось это в первом матче 2026 года — 3 января. Судя по всему, болельщиков команды ждёт второе поражение, причём примерно с таким же счётом. Мой прогноз — победа «Барселоны» как минимум в два гола», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

