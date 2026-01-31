«Челси» — «Вест Хэм»: прогноз Романа Павлюченко на встречу АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Челси» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Челси» за 1.59.

«Конечно, «Челси» играет дома, и для меня в этом матче они — фавориты, даже несмотря на то что команда на этой неделе играла в Лиге чемпионов. Да, календарь плотный, матчей много, нагрузка серьёзная, но в «Челси» прекрасно понимают, в какой ситуации они сейчас находятся. Команда идёт на пятом месте и ведёт борьбу за Лигу чемпионов, за попадание в четвёрку, а в такой ситуации терять очки в домашних встречах просто нельзя. Поэтому, несмотря на матч в Лиге чемпионов, «Челси» будет играть на победу.

Если посмотреть на последние несколько домашних игр с «Вест Хэмом», то «Челси» уверенно побеждал этого соперника. Да, «Вест Хэм» — крепкая команда, способная навязать борьбу, но на сегодняшний день они находятся в зоне вылета, и это говорит о том, что в команде не всё хорошо. Понятно, что это лондонское дерби, но если смотреть объективно, то сейчас это две команды с разными задачами. Одна борется за Лигу чемпионов, другая — за то, чтобы не вылететь из Премьер-лиги.

Поэтому, несмотря на участие «Челси» в Лиге чемпионов, я считаю, что в домашнем матче они должны переигрывать «Вест Хэм». «Челси» в такой ситуации не имеет права играть даже вничью, иначе будет сложно попасть в зону ЛЧ», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».