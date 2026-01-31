Скидки
«Леванте» — «Атлетико»: прогноз Семёна Зигаева на игру Примеры 31 января

«Леванте» — «Атлетико»: прогноз Семёна Зигаева на игру Примеры 31 января
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Примеры «Леванте» — «Атлетико».

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 2.04.

Испания — Примера . 22-й тур
31 января 2026, суббота. 20:30 МСК
«Леванте» в прошлом туре на своём поле принимал «Эльче», и команды выдали один из самых ярких и эмоциональных матчей. Первый тайм получился удивительным, хозяева атаковали в разы чаще и по ударам превзошли гостей в пять раз, 15:3, но при этом забил до перерыва только «Эльче». В начале второго тайма «Леванте» счёт сравнял, а к 68-й минуте уже лидировал. Но затем наступило компенсированное время — гости сравняли. Но и на этом события матча не закончились. На шестой добавленной минуте хозяева забили и одержали победу — 3:2.

Мадридский «Атлетико» в прошлом туре принимал на своём поле «Мальорку», и первый тайм вышел скудным, но Александр Сёрлот всё же один мяч забил. После перерыва столичная команда уже включилась поактивнее, в середине второго тайма Давид Лопес отправил мяч в свои ворота. А за несколько минут до конца Альмада поставил точку — 3:0, победа «Атлетико». На этой неделе команда Диего Симеоне завершала групповой этап Лиги чемпионов и в последнем туре принимала на своём поле «Будё-Глимт». Победа могла позволить испанцам выйти напрямую в 1/8 финала турнира, на деле же «Атлетико» выглядел невзрачно и норвежцам проиграл, финишировав на 14-м месте. Теперь в 1/16 сыграет против «Брюгге».

Что касается чемпионата Испании, то тут мадридцы пока занимают третье место, отставая от лидирующей «Барселоны» на восемь баллов. «Леванте», даже несмотря на победу в прошлом туре, всё ещё идёт в зоне вылета, и надо стараться очки набирать в каждом туре. А вот сделать это против одного из грандов будет неимоверно сложно», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

