«Реал» Мадрид — «Райо Вальекано»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Райо Вальекано».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.09.

«Непростые времена сейчас у «Реала», команду колбасит – вроде бы неплохие результаты в чемпионате, но вечер в Лиссабоне с голом Трубина и двумя удалениями у «Реала» вистов и настроения команде не добавляют.

Матч против «Райо» дневной, «Реал» не очень любит такие матчи. Хоть и соперник сейчас абсолютно точно по зубам «Реалу». Мадридцам надо как-то реабилитироваться. Похожая ситуация была после вылета из Кубка Испании от «Альбасете».

«Реал» будет играть свой матч зная, как сыграет «Барселона» с «Эльче», так что, скорее всего, отрыв будет 4 очка. Непростой матч для «Реала» со всех точек зрения, но в первую очередь с психологической и эмоциональной. Обе команды подходят к этому матчу хромающими.

«Реал» во вторых таймах много забивал «Монако», два забил «Леванте», два забил «Вильярреалу». Думаю, что «Райо» максимально постарается сдержать «Реал» в первом тайме, но во втором, как всегда, индивидуальное мастерство игроков «Реала» должно решить задачу.

Мой прогноз – тотал второго тайма больше первого», — приводит слова Генича «РБ Спорт».