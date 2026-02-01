«Реал» Мадрид — «Райо Вальекано»: прогноз Владислава Радимова на игру чемпионата Испании
Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании, в котором сыграют «Реал» Мадрид и «Райо Вальекано».
Ставка: обе забьют за 1.90.
Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид
«У «Райо Вальекано» ужасающие результаты в последнее время, Мадрид тоже лихорадит. Но в оборонительных порядках ни там, ни тут не гладко, поэтому обе забьют за 1.90 — однозначно.
И Килиан Мбаппе в текущей форме такому «Райо Вальекано» оформит дубль. Я думаю, что в игре может быть пенальти, который он легко реализует. Но и в такой форме Мбаппе будет забивать, а голов «Реал» может оформить много», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
