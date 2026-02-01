«Реал» — «Райо Вальекано»: прогноз Романа Гутцайта на игру Ла Лиги

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Реал» — «Райо Вальекано».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.09.

«В ближайшем туре после поражения от «Бенфики» в Лиге чемпионов мадридский «Реал» на своём поле, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» примет «Райо Вальекано». Гости в последних турах выступают откровенно слабо. Я видел два из трёх их недавних матчей и могу сказать, что команда смотрится хуже своих соперников. В прошлом туре было домашнее поражение от «Осасуны», хотя именно на своём поле «Райо Вальекано» обычно выглядит заметно увереннее. Однако в том матче соперник оказался свежее, что особенно бросалось в глаза, ведь два из трёх мячей были пропущены уже в концовке. Сейчас «Райо Вальекано» выглядит немного разбалансированной командой, и у меня нет ощущения, что она способна сыграть «на ноль» против мадридского «Реала», хотя в прошлом это удавалось не раз. Из последних пяти очных встреч две завершились со счётом 0:0.

Сам «Реал», как я отмечаю практически в каждом прогнозе, сейчас не выглядит командой с чёткой игровой структурой и системным взаимодействием. Это, скорее, набор звёзд, где многое зависит от индивидуальной формы. Как правило, решающую роль играет Килиан Мбаппе, и именно за счёт таких вспышек качества команда добивается результата. В Лиге чемпионов в целом задачи выполнены — «Реал» вышел в плей-офф. А вот во внутреннем чемпионате необходимо регулярно набирать очки, чтобы продолжать давление на «Барселону». Домашний матч против «Райо Вальекано», особенно после поражения от «Бенфики» и с учётом истории с пропущенным мячом от вратаря соперника, который Мбаппе в интервью назвал унизительным, должен серьёзно мотивировать хозяев. Класс исполнителей здесь, понятно, несопоставим. Игра пройдет днём, в воскресенье, в столице Испании.

Поэтому, как это часто бывает с мадридским «Реалом», основные события, на мой взгляд, развернутся после перерыва. Футболисты гостей, судя по последним матчам, заметно проседают физически, а «Реал» умеет дожимать соперников. Нечто подобное мы видели пару недель назад и против «Леванте», и в гостевой игре с «Вильярреалом», где победы со счётом 2:0 были добыты именно за счёт голов после перерыва. Поэтому считаю, что второй тайм в этом матче может получиться результативнее первого», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».