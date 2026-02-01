«Реал» Мадрид — «Райо Вальекано»: ставка Игоря Семшова на встречу Примеры

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Райо Вальекано».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.78.

«Честно говоря, не знаю, что должно произойти, чтобы сильно нуждающийся в очках «Реал» в домашнем матче не обыграл команду, которая идет на 16-м месте и, судя по всему, будет бороться за выживание. Мадридцы ведут отчаянную борьбу со своим принципиальным соперником «Барселоной» за чемпионское звание, тем более свой последний матч в отборочном этапе Лиги чемпионов они неожиданно проиграли португальской «Бенфике» и им нужно реабилитироваться перед своими болельщиками. «Райо Вальекано», конечно, сильно не повезло попасть на злой «Реал», тем более на его поле.

В трёх последних матчах (2 в чемпионате и 1 на Кубок) футболисты «Райо Вальекано» сумели отличиться лишь однажды и умудрились пропустить аж восемь (!) мячей. Как это ни странно, но из пяти последних очных матчей «Реал» смог выиграть лишь один, а вот четыре остальных завершались ничейными результатами, причём счета были разными — от 0:0 до 3:3. Но пусть эта статистика никого не вводит в заблуждение. По крайней мере, я думаю, что «Реал» в предстоящем матче победит и сделает это уверенно — в два, а может, даже и в три мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».