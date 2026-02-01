«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.77.

«По «Тоттенхэму», в принципе, я даже не знаю, какие у них сейчас задачи. Мне кажется, в этом сезоне каких-то конкретных целей уже нет — просто играют. Не думаю, что они реально за что-то серьёзное могут побороться, идут где-то в середине таблицы. А вот «Манчестер Сити», несмотря на поражения и неудачные матчи, всё равно остаётся в гонке. «Арсенал» в прошлом туре проиграл, поэтому «Манчестер Сити» по-прежнему борется за чемпионство. Поэтому, несмотря на то что «горожане» играют в Лондоне против «Тоттенхэма», для меня они всё равно остаются фаворитами.

Про «Тоттенхэм» уже много раз говорил: в этом сезоне они очень хорошо проводят гостевые матчи, почему-то у них лучше получается играть именно на чужом поле, чем дома. И при этом в «горожане» понимают, что в случае поражения могут опуститься ещё ниже, а им этого допускать нельзя, если они хотят оставаться в чемпионской гонке. Полагаю, «Манчестер Сити» подойдёт к этому матчу во всеоружии. По классу футболисты у них сегодня всё-таки мастеровитее. «Тоттенхэм» — команда непонятная: может выстрелить, а может провалиться.

При этом мне кажется, что матч получится результативным. «Тоттенхэм» много пропускает, но и забивает, у «Манчестер Сити» тоже бывают проблемы в обороне. Игра будет такая, туда-сюда, с голами в обе стороны. Но в итоге, если «Манчестер Сити» хочет ещё побороться за чемпионство и приблизиться к «Арсеналу», эту встречу они отдавать не должны. Думаю, «Манчестер Сити» переиграет «Тоттенхэм» даже на выезде», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».