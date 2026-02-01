«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Англии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.80.

«В субботу лидер чемпионата «Арсенал» одержал уверенную гостевую победу над «Лидсом» (4:0) и упрочил своё лидерство. На данный момент «Манчестер Сити» отстаёт на семь очков, предстоящий матч с «Тоттенхэмом» имеет очень важное значение. С потерей очков уменьшатся шансы догнать лондонцев. А вот если проиграют «шпоры», при этом очки наберут конкуренты — борьба за выживание обострится. Кстати, если «Ноттингем Форест» обыграет «Кристал Пэлас», у трёх команд будет по 28 очков.

«Манчестер Сити» — самая результативная команда АПЛ (47 забитых мячей в 23 матчах — больше, чем по два за игру в среднем). Потеря очков «горожанам» может стоить второго места, потому как «Астон Вилла» принимает «Брентфорд», скорее всего, и добьётся очередной домашней победы.

В общем, матч предстоит непростой. И нельзя не обратить внимание, что «Манчестер Сити» из четырёх последних очных встреч с «Тоттенхэмом» выиграл лишь один и трижды уступал. При этом есть и ещё одна интересная статистика — в этом противостоянии чаще побеждают гости — шесть побед в 10 матчах. Также в пяти случаях гости выигрывали с сухим счётом. «Манчестеру» очки нужнее, он сможет добиться нужного для себя результата. Победа «Манчестер Сити», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».