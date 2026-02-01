«Страсбург» — «ПСЖ»: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги 1

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги 1 «Страсбург» — «ПСЖ».

Ставка: ТБ 3 за 1.83.

«Страсбург» в этом сезоне представляет Францию в третьем по значимости евротурнире — Лиге конференций. Оказалась там команда через квалификацию, поэтому такого яркого выступления на групповом этапе вряд ли кто-то ожидал. Во 2-м туре «Страсбург» на своём поле сыграл вничью с польской «Ягеллонией», а в остальных матчах победил и забрал первую строчку, а вместе с ней и прямую путёвку в 1/8 финала турнира. Теперь «Страсбург» ждёт победителя одной из двух пар «Ягеллония» — «Омония» или «Фиорентина» — «Райо Вальекано».

«ПСЖ» не только представляет Францию в Лиге чемпионов, но и является действующим победителем турнира. На этой неделе парижане играли в заключительном туре группового этапа, соперником был английский «Ньюкасл». Первый тайм получился ярким, в начале его Усман Дембеле не реализовал пенальти, но несколько минут спустя Хвича Кварацхелия всё же вывел парижан вперёд. Однако англичанам удалось отыграться, на перерыв команды ушли при счёте 1:1. Второй тайм вышел менее событийным, атаковали обе команды, но забить не удалось никому — ничья, которая оставила без прямой путевки в 1/8 финала и «ПСЖ», и «Ньюкасл».

По итогам прошлого тура Лиги 1 команда Луиса Энрике вернулась на первую строчку, но в пятницу «Ланс» свой матч выиграл и пока парижан опережает, пусть и имеет на игру больше. «Страсбург» пока располагается на седьмой позиции и ведёт борьбу за зону еврокубков, но там пока команды идут плотной группой. В первом круге «ПСЖ» и эльзасцы выдали ярчайший матч, который завершился со счётом 3:3, да и редко встречи между этими командами получаются скучными», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».