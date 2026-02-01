Скидки
«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ 1 февраля

Комментарии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.64.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Фулхэм
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» набрал ход, молодцы. Они и «Сити» прибили, и «Арсенал» обыграли, поэтому сейчас вообще выглядят очень хорошо. Вот этот отрезок для меня, конечно, неожиданный, но факт остаётся фактом — команда реально набрала форму. И даже не столько вопрос в сопернике, потому что «Фулхэм» тоже неплохо идёт и находится на несколько строчек ниже, но при этом ситуация в таблице для «Манчестер Юнайтед» достаточно напряжённая.

В случае поражения они могут дать себя обогнать и «Челси», и «Ливерпулю», и вообще опуститься на шестое место. Поэтому, учитывая, что «Манчестер Юнайтед» сейчас на ходу, у них серия побед и они обыграли всех лидеров, в домашнем матче нужно доказывать болельщикам, что это было не случайно. Им важно удержать за собой четвёртую строчку, и лёгкой игры, конечно, здесь не будет. «Фулхэм» — крепкая команда, но она всё-таки больше домашняя. На выезде «Фулхэм» выглядит чуть иначе, не так уверенно.

Поэтому я думаю, что «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче является фаворитом и обязан обыгрывать «Фулхэм», чтобы оставаться на четвёртом месте. «Манчестер Юнайтед» в последних матчах создаёт очень много моментов, забивает, и я думаю, что против «Фулхэма» они должны забить 2-3 мяча. Поэтому здесь я однозначно выбираю победу «МЮ», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

Комментарии
