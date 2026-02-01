Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — СКА: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

ЦСКА — СКА: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ
Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — СКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.99.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Армейские дерби раньше были лакомым кусочком всего регулярного чемпионата КХЛ. Да и плей-офф тоже. Уже второй сезон подряд обе команды даже в рамках гладкого первенства не могут играть стабильно и занимать высокие места. Если у московских армейцев свет в конце тоннеля скорее виден, так как Игорь Никитин избавился от ненужных элементов в команде и одержал три победы в последних трёх матчах, то у армейцев с Невы серия из шести поражений подряд. Невиданная доселе дикость в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Санкт-Петербург не может при достаточно солидном составе найти и настроить на долгое время свой хоккей. СКА удивительно легко уступил в Москве «Спартаку», который тоже штормит по ходу чемпионата.

ЦСКА впереди на семь очков. Москвичи в последних двух матчах одержали победы над сильными соперниками: московским «Динамо» и череповецкой «Северсталью». Игорь Никитин каждый раз выглядит не до конца уверенным в завтрашнем дне, иногда ЦСКА просто не везёт в отдельно взятой встрече, а в дерби всё и вовсе может пойти по сценарию, который и в Голливуде не смогут никогда придумать.

В третьем армейском дерби сезона жду первую победу хозяев. До этого и в столице, и в Петербурге побеждали исключительно гости, причём забрасывая по четыре шайбы. В данной игре не жду голевой феерии, в самом разгаре борьба за плей-офф и места в восьмёрке. Но найти аргументы в пользу предполагаемой победы СКА у меня не получается. Скорее всего, это будет седьмое поражение подряд», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

Материалы по теме
ЦСКА — СКА. Прогноз: Ларионов проиграет дерби
ЦСКА — СКА. Прогноз: Ларионов проиграет дерби
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android