ЦСКА — СКА: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — СКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.99.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК ЦСКА Москва Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Армейские дерби раньше были лакомым кусочком всего регулярного чемпионата КХЛ. Да и плей-офф тоже. Уже второй сезон подряд обе команды даже в рамках гладкого первенства не могут играть стабильно и занимать высокие места. Если у московских армейцев свет в конце тоннеля скорее виден, так как Игорь Никитин избавился от ненужных элементов в команде и одержал три победы в последних трёх матчах, то у армейцев с Невы серия из шести поражений подряд. Невиданная доселе дикость в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Санкт-Петербург не может при достаточно солидном составе найти и настроить на долгое время свой хоккей. СКА удивительно легко уступил в Москве «Спартаку», который тоже штормит по ходу чемпионата.

ЦСКА впереди на семь очков. Москвичи в последних двух матчах одержали победы над сильными соперниками: московским «Динамо» и череповецкой «Северсталью». Игорь Никитин каждый раз выглядит не до конца уверенным в завтрашнем дне, иногда ЦСКА просто не везёт в отдельно взятой встрече, а в дерби всё и вовсе может пойти по сценарию, который и в Голливуде не смогут никогда придумать.

В третьем армейском дерби сезона жду первую победу хозяев. До этого и в столице, и в Петербурге побеждали исключительно гости, причём забрасывая по четыре шайбы. В данной игре не жду голевой феерии, в самом разгаре борьба за плей-офф и места в восьмёрке. Но найти аргументы в пользу предполагаемой победы СКА у меня не получается. Скорее всего, это будет седьмое поражение подряд», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».