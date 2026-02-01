«Динамо» М — «Авангард»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ 1 февраля

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» М — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.30.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК Динамо М Москва Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Московское «Динамо» ограничилось лишь разменом с «Трактором» не самыми ключевыми игроками — из Челябинска едет защитник Никита Смирнов, а в обратном направлении отправлен нападающий Александр Кисаков. Главной интригой была судьба канадского нападающего Макса Комтуа, но он в итоге остался в «Динамо» и в следующем после дедлайна матче с «Ладой» не попал в состав.

«Авангард» стал главным победителем дедлайна. «Северсталь» расторгла контракт с Пилипенко и выплатила ему полную сумму, а омский клуб подписал форварда на минимальные 300 тыс. в месяц. Логика проста — «Авангард» перевёл 50 млн рублей за права на не игравшего уже два года защитника Докичева, из которых «Северсталь» частично и заплатила остаток контракта Пилипенко. Оставшаяся часть — компенсация за осевшего в запасе лидера. В случае прямого обмена зарплата форварда не уместилась бы в потолок зарплат.

Клим Костин в этом сезоне смотрелся бледно, так что его обмен в ЦСКА понятен. Кирилл Долженков по стилю во многом похож на Костина, но быстро прогрессирует и сейчас выглядит даже сильнее. Долженков отказался продлевать контракт с армейцами. Возможно, в Омске найдут варианты оставить в КХЛ игрока, рвущегося за океан. А заодно и реанимируют Егора Афанасьева, права на которого также перешли к «Авангарду» в рамках этой сделки.

В последнее время «Динамо» выглядит неважно, а вот омичи в хорошей форме, так что ставлю на их победу в Москве в основное время. Думаю, им это вполне по силам», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».