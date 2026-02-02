«Амур» — «Барыс»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Барыс».

Ставка: победа «Амура» в матче за 1.71.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 февраля 2026, понедельник. 12:15 МСК Амур Хабаровск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

«Это уже пятая встреча этих команд в сезоне — и по ходу регулярки история качалась туда-сюда. В Астане «Барыс» дважды был сильнее (4:3 Б, 3:1), затем «Амур» ответил (4:1), а 31 января в Хабаровске забрал матч по буллитам 2:1. Причем важно, как это было: Андриевский после игры честно признал, что соперник выглядел лучше, но «Амур» вытащил характером и нашел путь к победе.

По таблице все рядом: 9-10 места Востока, между командами всего три очка. И по форме января — обе нестабильные, но у «Барыса» совсем тяжело: 11 матчей, 10 поражений и единственная победа над ЦСКА. В Хабаровске это снова проявилось: игра была под контролем гостей, были шансы закрывать матч (в том числе 4 на 3 в овертайме).

Отсюда логика на повторный матч простая. «Барыс» может снова быть по игре не хуже, но пока слишком часто сам себя обнуляет реализацией. А «Амур» дома после победы над «Автомобилистом» и такого камбэка с «Барысом» уже поймал ощущение, что даже в плохой день можно вытащить два очка. И во второй игре серии обычно решают корректировки: «тигры» обязаны добавить в качестве первых двух периодов, иначе второй раз подряд может не прокатить.

Жду более живого «Амура» с первых смен и сценария, где хозяева снова заберут результат за счёт характера и домашнего льда, а «Барыс» снова упрётся в своё завершение», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».