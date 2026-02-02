В Нью-Йорке могут запретить ставки оскорбляющим спортсменов игрокам

В штате Нью-Йорк рассматривают законопроект, предусматривающий запрет на ставки и участие в других азартных играх для лиц, преследующих и оскорбляющих спортсменов, сообщает SBC Americas.

Документы предлагают признавать нарушителей лицами, которым запрещено легально делать ставки в штате.

Предполагается, что решение о введении запрета будет принимать Комиссия по азартным играм штата Нью-Йорк, при этом у нарушителя будет право обжаловать это решение.

Для вступления в силу инициативы должны быть одобрены обеими палатами и подписаны губернатором штата. В некоторых штатах США уже действуют подобные нормы.