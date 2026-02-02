Скидки
Эксперты назвали шансы российских фигуристов стать чемпионами Олимпиады в Милане

6 февраля стартуют Олимпийские игры — 2026 в Милане. Россию в нейтральном статусе на этих соревнованиях будут представлять 13 спортсменов.

В фигурном катании Пётр Гуменник выступит у мужчин, а Аделия Петросян — у женщин. Букмекеры оценили их шансы стать чемпионами.

Шансы Гуменника оценили коэффициентом 25.00, это примерно 4% вероятности. Россиянин не входит в тройку главных претендентов на победу. Явный фаворит здесь — Илья Малинин, представляющий США, на его успех можно поставить за 1.08.

Шансы Адели Петросян оценили в 3.80 (примерно 26%). Она четвёртая в списке претендентов у аналитиков букмекерских контор. Больше всех шансов на золотую медаль эксперты отдают здесь Каори Сакамото из Японии, коэффициент на её победу — 2.20.

